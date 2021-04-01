Премьер Грузии объяснил штраф Познеру

Ираклий Гарибашвили (Фото: David Mdzinarishvili / Reuters)

Ужин телеведущего Владимира Познера и его гостей в одном из отелей при действующих ограничениях по коронавирусу был нарушением. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, его слова отправил РБК специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе.

«Что касается собрания гостей в одном из заведений без учета ограничений, это, конечно же, неприемлемо и является нарушением, на что в соответствующих ведомствах отреагировали мгновенно», — сказал премьер.

Он добавил, что были оштрафованы как учреждение, так и каждое физическое лицо, которое было на мероприятии.

Гарибашвили также пояснил, что Познер, который также является гражданином США, не нарушал грузинский закон об оккупированных территориях.