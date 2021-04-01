Премьер Грузии объяснил штраф Познеру

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 75,64 (-0,07) Инвестиции, 31 мар, 13:38
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 88,75 (-0,14) Инвестиции, 31 мар, 13:38
The Weeknd продаст эксклюзивный NFT на неизданную песню Крипто, 12:31 Главного нефролога Петербурга задержали по подозрению в убийстве жены Общество, 12:26 Пляски с пылесосом: как Голливуд изменил представления о домашней уборке РБК Cтиль и Dyson, 12:22 Посольство России сообщило о закрытии в КНДР посольств 12 стран Политика, 12:22 Росреестр сообщил о рекорде сделок с эскроу в Москве Недвижимость, 12:17 ФСБ заявила о предотвращении терактов на топливных объектах под Тверью Общество, 12:16 Акции Micron и Western Digital выросли на слухах о сделке c конкурентом Инвестиции, 12:09 Что такое стекинг и чем он отличается от майнинга Крипто, 12:09 Продажи NFT в марте достигли рекордных $200 млн Крипто, 12:07 Прокуратура потребовала конфисковать у экс-прокурора ₽749 млн Общество, 12:07 Глава Минобрнауки — РБК: «Все на пандемию списывать нельзя» Общество, 12:05 Уезжающая в Румынию биатлонистка выиграла золото чемпионата России Спорт, 12:05 Холдинг Потанина допустил оплату сделок акциями Быстринского проекта Бизнес, 12:01 Opel назвал стоимость нового компактвэна российского производства Авто, 11:57
Политика ,  
0 

Премьер Грузии объяснил штраф Познеру

Ираклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили (Фото: David Mdzinarishvili / Reuters)

Ужин телеведущего Владимира Познера и его гостей в одном из отелей при действующих ограничениях по коронавирусу был нарушением. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, его слова отправил РБК специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе.

«Что касается собрания гостей в одном из заведений без учета ограничений, это, конечно же, неприемлемо и является нарушением, на что в соответствующих ведомствах отреагировали мгновенно», — сказал премьер.

В Грузии оштрафовали Познера, его друзей и ресторан
Общество
<p>Владимир Познер</p>

Он добавил, что были оштрафованы как учреждение, так и каждое физическое лицо, которое было на мероприятии.

Гарибашвили также пояснил, что Познер, который также является гражданином США, не нарушал грузинский закон об оккупированных территориях.

«Он часто гостит в Грузии. Это был его очередной частный визит. Кроме того, согласно постановлению правительства, у него и его сопровождающих лиц были ковид-паспорта и отрицательные результаты на ПЦР-тесты. Следовательно, они въехали в страну в полном соответствии с законом», — сказал глава правительства.

Познер приехал в столицу Грузии, чтобы отметить свой день рождения, — 1 апреля ему исполнилось 87 лет. Вечером в среду, 31 марта, возле гостиницы, где он остановился с гостями, началась акция протеста. Демонстранты забросали здание яйцами, им удалось обесточить здание гостиницы, писало издание «Грузия Online». Кроме того, они сообщили в Инспекцию труда о том, что телеведущий с гостями устроили в гостинице ужин в нарушение действующего в стране с 21:00 комендантского часа. Позднее Познер покинул Грузию.

По данным МВД Грузии, журналист и часть приглашенных им гостей были оштрафованы за нарушение правил изоляции и карантина. «Сотрудники департамента патрульной полиции по факту нарушения правил изоляции и карантина <...>, оштрафовали 32 лица», — сообщили в полиции. По закону за нарушение правил изоляции и карантина штраф составляет 2 тыс. лари (около $600).


 

Грузия Владимир Познер Ираклий Гарибашвили коронавирус штраф
Материалы по теме
Акция протеста в Грузии из-за приезда Познера. Видео
Политика
Познер сообщил, что находится в безопасности
Общество
Познер улетел из Грузии после протестов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter