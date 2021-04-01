В Грузии оштрафовали Познера, его друзей и ресторан

Протестующие против приезда Познера в Грузию пожаловались в МВД на поздний ужин, который устроил журналист со своими гостями. В Грузии уже почти пять месяцев действует комендантский час с 21:00 до 5:00

Владимир Познер (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Журналист Владимир Познер и часть приглашенных им гостей были оштрафованы за нарушение правил изоляции и карантина в Грузии. Об этом со ссылкой на информацию МВД Грузии сообщает «ИнтерпрессНьюс».

«Сотрудники департамента патрульной полиции по факту нарушения правил изоляции и карантина <...>, оштрафовали 32 лица», — сообщили в полиции. По закону, за нарушение правил изоляции и карантина, штраф за нарушение ограничения на передвижение составляет 2 тыс. лари (около $600).

Познер приехал в Тбилиси, чтобы отметить свой день рождения — 1 апреля ему исполнилось 87 лет. Вечером в среду, 31 марта, возле гостиницы, где остановились журналист и его гости, началась акция протеста, сообщает «Грузия Онлайн». Ее участник забросали здание яйцами, им удалось обесточить здание гостиницы, сообщает «Грузия Онлайн». Кроме того, они сообщили в Инспекцию труда о том, что Познер с гостями устроили в гостинице ужин в нарушение действующего в Грузии с 21:00 комендантского часа. В результате штраф наложили и на ресторан — 10 тыс. лари.

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Из гостей журналиста 9 человек не нарушали правила карантина и изоляции, поэтому их не оштрафовали.