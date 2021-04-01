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В Грузии оштрафовали Познера, его друзей и ресторан

Протестующие против приезда Познера в Грузию пожаловались в МВД на поздний ужин, который устроил журналист со своими гостями. В Грузии уже почти пять месяцев действует комендантский час с 21:00 до 5:00
Владимир Познер
Владимир Познер (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Журналист Владимир Познер и часть приглашенных им гостей были оштрафованы за нарушение правил изоляции и карантина в Грузии. Об этом со ссылкой на информацию МВД Грузии сообщает «ИнтерпрессНьюс».

«Сотрудники департамента патрульной полиции по факту нарушения правил изоляции и карантина <...>, оштрафовали 32 лица», — сообщили в полиции. По закону, за нарушение правил изоляции и карантина, штраф за нарушение ограничения на передвижение составляет 2 тыс. лари (около $600).

Познер приехал в Тбилиси, чтобы отметить свой день рождения — 1 апреля ему исполнилось 87 лет. Вечером в среду, 31 марта, возле гостиницы, где остановились журналист и его гости, началась акция протеста, сообщает «Грузия Онлайн». Ее участник забросали здание яйцами, им удалось обесточить здание гостиницы, сообщает «Грузия Онлайн». Кроме того, они сообщили в Инспекцию труда о том, что Познер с гостями устроили в гостинице ужин в нарушение действующего в Грузии с 21:00 комендантского часа. В результате штраф наложили и на ресторан — 10 тыс. лари.

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Из гостей журналиста 9 человек не нарушали правила карантина и изоляции, поэтому их не оштрафовали.

Акция протеста у гостиницы сопровождалась стычками силами правопорядка, здание забросали куриными яйцами. Под охраной полиции Познер и его гости сели в автобус и уехали в аэропорт, после чего покинули Грузию.

Ранее представители грузинской оппозиции публично выступили против приезда российского журналиста. Так, депутат парламента Елена Хоштария и член партии «Лело для Грузии» Григол Гегелия, заявили, что визит журналиста в страну недопустим из-за его позиции по ситуации в Абхазии и Южной Осетии.

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По информации «Грузия Онлайн», телекамеры и журналисты встречали Познера в аэропорту уже по его прилету. «Я уже третий год отмечаю свой день рождения в Тбилиси. Я приехал не говорить о политике, а отметить свой день рождения», — цитирует издание слова Познера.

На сайте Change.org еще в 2017 году была зарегистрирована петиция с требованием запретить Познеру въезд в Грузию. В ней говорится, что 2 апреля в эфире телеканала «Имеди» Познер позволил себе нарушить законы Грузии и журналистской этики, «рассказывая байки о отношениях между грузинами и абхазами в бытность посещения Грузии в 1970-х годах».

После этого интервью Познер в эфире «Первого канала» пояснил, что рассказал в интервью о том, что видел лично.

«Когда я бывал в Абхазии, это было в 70-е годы, <...> то не раз убеждался в том, что между абхазами и грузинами отношения, скажем мягко, не очень хорошие исторически. Грузины считают их людьми, в общем, второго сорта, отсталыми, тупыми и так далее, и я собственными глазами видел, как там грузины били абхазцев, драки были. Конечно, это не научное исследование. <...> Я то думал, что в Грузии, где справедливо, вроде бы, гордятся своей свободной прессой и спокойно относятся к разным мнениям, воспримут сказанное мной спокойно. Я ошибся. Меня обвинили там во всех смертных грехах, в пропаганде, в том, что я представлял российские интересы», — сказал тогда Познер.

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