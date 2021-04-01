Минсельхоз назвал стабильной ситуацию на российском рынке сахара

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В Минсельхозе России ситуацию на рынке сахара оценивают как стабильную и не ожидают дефицита продукции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным министерства, участники соглашений о стабилизации цен на сахар, которые занимают порядка 100% рынка, полностью выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в необходимых объемах.

«При наличии свободных мощностей по отгрузке предприятия заключают контракты на поставку как с традиционными, так и с новыми покупателями. При этом все участвующие в соглашении сахарные заводы выразили готовность заключить контракты для прямых поставок в торговые сети, что позволит им получить субсидию и дополнительно снизит издержки», — отметили в Минсельхозе.

В Федеральной антимонопольной службе также не подтвердили информацию о перебоях в закупках сахара. По данным антимонопольного органа, риски дефицита сахара отсутствуют.