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Минсельхоз назвал стабильной ситуацию на российском рынке сахара

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Минсельхозе России ситуацию на рынке сахара оценивают как стабильную и не ожидают дефицита продукции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным министерства, участники соглашений о стабилизации цен на сахар, которые занимают порядка 100% рынка, полностью выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в необходимых объемах.

СМИ сообщили о проблемах с продажей сахара с заводов в России
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Фото:Роман Демьяненко / РИА Новости

«При наличии свободных мощностей по отгрузке предприятия заключают контракты на поставку как с традиционными, так и с новыми покупателями. При этом все участвующие в соглашении сахарные заводы выразили готовность заключить контракты для прямых поставок в торговые сети, что позволит им получить субсидию и дополнительно снизит издержки», — отметили в Минсельхозе.

В Федеральной антимонопольной службе также не подтвердили информацию о перебоях в закупках сахара. По данным антимонопольного органа, риски дефицита сахара отсутствуют.

Ранее «Известия» со ссылкой на два источника на рынке сообщили о проблемах, которые появились у торговых сетей при закупке сахара по фиксированной цене. По данным источников, это произошло из-за того, что власти с 1 апреля решили компенсировать производителям сахара затраты за каждый проданный торговым сетям килограмм. Заводы временно прекратили продавать продукцию в ожидании вступления решения о субсидиях. Источники сообщали, что длительность задержки с закупкой сахара по фиксированной цене составила более недели.

Минсельзоз сахар рынок потребительские продукты
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