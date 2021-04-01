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СМИ сообщили о проблемах с продажей сахара с заводов в России

Более недели крупные торговые сети не смогут закупить сахар по фиксированной цене. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на два источника на рынке.

Собеседники издания указали, что такая ситуация образовалась после решения властей с 1 апреля компенсировать производителям сахара затраты. Предприятия смогут получать от государства по 5 руб. за каждый проданный торговым сетям килограмм, при том, что эта цена зафиксирована на уровне 36 руб. за килограмм.

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Фото:АГН «Москва»

Собеседник «Известий» указал, что сейчас заводам невыгодно продавать продукцию, поскольку с 1 апреля они смогут получать субсидии. Другой источник издания указал, что крупные компании не могут купить сахар, а производители отказываются им подтверждать объемы будущих поставок.

В Минсельхозе при этом ситуацию назвали стабильной. В «Ашане» и «Ленте» газете заявили, что проблем с поставками нет, продукция есть на полках.

В декабре прошлого года правительство приняло постановление, которое должно было помочь стабилизировать цены на базовые продукты — сахар и масло. Документ позволял Минсельхозу, Минпромторгу и ФАС заключать с торговыми сетями и производителями специальные соглашения.

В том же месяце власти заключили такой договор с поставщиками и ретейлерами. В нем участвовали предприятия, которые производили 90% продукции на рынке сахара и 85% — на рынке масла. В конце марта этого года правительство продлило заморозку цен на эти товары.

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