ФАС исключила риски дефицита сахара после сообщений о нарушении поставок

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Федеральной антимонопольной службе не подтвердили сообщения СМИ, в которых говорилось о перебоях с закупкой сахара. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Служба не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара.

Результаты мониторинга показывают, что соглашения соблюдаются. Риски дефицита сахара отсутствуют», — говорится в сообщении.

Также в ФАС отметили, что следят за соблюдением соглашений об установлении предельных цен на масло подсолнечное и сахар.

Ранее «Известия» со ссылкой на два источника на рынке сообщили, что более недели крупные торговые сети не смогут закупить сахар по фиксированной цене.