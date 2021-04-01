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Общество ,  
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ФАС исключила риски дефицита сахара после сообщений о нарушении поставок

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Федеральной антимонопольной службе не подтвердили сообщения СМИ, в которых говорилось о перебоях с закупкой сахара. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Служба не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара.
Результаты мониторинга показывают, что соглашения соблюдаются. Риски дефицита сахара отсутствуют», — говорится в сообщении.

СМИ сообщили о проблемах с продажей сахара с заводов в России
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Фото:Роман Демьяненко / РИА Новости

Также в ФАС отметили, что следят за соблюдением соглашений об установлении предельных цен на масло подсолнечное и сахар.

Ранее «Известия» со ссылкой на два источника на рынке сообщили, что более недели крупные торговые сети не смогут закупить сахар по фиксированной цене.

Источники указывали, что проблемы появились после решения властей с 1 апреля компенсировать производителям сахара затраты. Согласно этому решению, предприятия смогут получать от государства по 5 руб. за каждый проданный торговым сетям килограмм, притом что эта цена зафиксирована на уровне 36 руб. за килограмм.

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По словам источника «Известий», сейчас заводам невыгодно продавать продукцию, поскольку с 1 апреля они смогут получать субсидии. Другой источник издания указал, что крупные компании не могут купить сахар, а производители отказываются им подтверждать объемы будущих поставок.

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