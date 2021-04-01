Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 75,64 (-0,07) Инвестиции, 31 мар, 13:38
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 88,75 (-0,14) Инвестиции, 31 мар, 13:38
Пентагон ответил на сообщения о российских войсках на границе с Украиной Политика, 04:35 Байден впервые за время своего президентства соберет кабмин Политика, 04:06 Как контролировать бухгалтера через мобильное приложение РБК и СберБизнес, 04:05 В России обязали устанавливать 16 видов российских приложений на смартфон Технологии и медиа, 04:03 На заводе в США испортили 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson Бизнес, 03:34 Боррель назвал «агрессией» высылку Россией европейских дипломатов Политика, 03:24 Россиянам запретили пополнять анонимные электронные кошельки Финансы, 03:09 В Ставропольском крае после отравления в больницу обратились 155 человек Общество, 03:07 Италия одобрила закон о запрете входа крупных круизных лайнеров в Венецию Общество, 02:48 Кипр открыл границы для туристов из России Общество, 02:30 Почему бизнес уходит от турагентств к it-решениям для командировок РБК и Smartway, 02:27 Ever Given задержат в Суэцком канале до окончания расследования Общество, 02:16 Вступил в силу закон о единой минимальной цене пачки сигарет Экономика, 02:10 Удаленка перестала быть обязательной для работников старше 65 лет Общество, 02:00
Политика ,  
0 

Боррель назвал «агрессией» высылку Россией европейских дипломатов

Высылка европейских дипломатов во время визита в Россию — агрессивный акт, который противоречит дипломатическим принципам. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает France 24.

«Целью [визита] было проверить отношение России к Европейскому Союзу, и ответ был ясным. Россия выбрала агрессию, выдворив европейских дипломатов во время визита, что противоречит любому дипломатическому поведению», — сказал Боррель.

Боррель ответил на слова Лаврова об уничтожившем отношения с Россией ЕС
Политика
Сергей Лавров и Жозеп Боррель <div id="gtx-anchor" style="position: absolute; visibility: hidden; left: 20px; top: 23px; width: 732.156px; height: 45px;"></div> <div aria-describedby="bubble-2" class="jfk-bubble gtx-bubble" role="alertdialog" style="visibility: visible; left: -18px; top: 78px; opacity: 1;"> <div class="jfk-bubble-content-id" id="bubble-2"> <div id="gtx-host" style="min-width: 200px; max-width: 400px;"></div> </div> <div aria-label="Close" class="jfk-bubble-closebtn-id jfk-bubble-closebtn" role="button" tabindex="0"></div> <div class="jfk-bubble-arrow-id jfk-bubble-arrow jfk-bubble-arrowup" style="left: 366px;"> <div class="jfk-bubble-arrowimplbefore"></div> <div class="jfk-bubble-arrowimplafter"></div> </div> </div>

Боррель посетил Россию в начале февраля. Это был его первый визит в страну за три года. В ходе своей поездки он встретился с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, представителями гражданского, экспертного и бизнес-сообщества, а также посетил место гибели Бориса Немцова.

Во время переговоров с Лавровым Боррель призвал освободить оппозиционера Алексея Навального, которому ранее суд заменил условный срок на реальный и отправил на два года и восемь месяцев в колонию общего режима. Кроме того, чиновник призвал расследовать отравление российского политика.

Во время его пребывания в России, российские власти выслали дипломатов Германии, Польши и Швеции. В МИДе пояснили, что представители этих стран участвовали в несогласованных акциях протеста в поддержку Навального, которые проходили 23 января, после ареста политика.

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой — Bloomberg Ричард Флорида — РБК Pro: «Никакой смерти Кремниевой долины не будет» Рейтинг перемен: чем интересен список миллиардеров Индии — The Economist
Жозеп Боррель Евросоюз высылка дипломатов
Материалы по теме
Боррель назвал ответные санкции КНР против ЕС неприемлемыми
Политика
Боррель попросил Турцию пересмотреть выход из конвенции по защите женщин
Политика
Боррель сообщил о введении санкций против России по его предложению
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter