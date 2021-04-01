Боррель назвал «агрессией» высылку Россией европейских дипломатов

Высылка европейских дипломатов во время визита в Россию — агрессивный акт, который противоречит дипломатическим принципам. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает France 24.

«Целью [визита] было проверить отношение России к Европейскому Союзу, и ответ был ясным. Россия выбрала агрессию, выдворив европейских дипломатов во время визита, что противоречит любому дипломатическому поведению», — сказал Боррель.

Боррель посетил Россию в начале февраля. Это был его первый визит в страну за три года. В ходе своей поездки он встретился с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, представителями гражданского, экспертного и бизнес-сообщества, а также посетил место гибели Бориса Немцова.

Во время переговоров с Лавровым Боррель призвал освободить оппозиционера Алексея Навального, которому ранее суд заменил условный срок на реальный и отправил на два года и восемь месяцев в колонию общего режима. Кроме того, чиновник призвал расследовать отравление российского политика.