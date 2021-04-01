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В Ставропольском крае после отравления в больницу обратились 155 человек

После пищевого отравления в селе Марьины Колодцы в Ставропольском крае в больницу обратились 155 человек. Об этом на своем сайте сообщает Следственное управление СК по региону.

«По данным следствия, в больницу обратились 155 человек с признаками кишечного расстройства, из которых 11 было госпитализировано. Диагноз обратившихся — ротовирус и норовирус», — говорится в сообщении.

Следователи изъяли пробы воды на водонапорной станции и других гидросооружениях в Марьины Колодцах, а также назначили судебные экспертизы и изъяли документы в водоканале.

Волгоградская прокуратура начала проверку из-за отравления детей в селе
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Кроме того, были допрошены более 90 пострадавших, а также начался допрос медперсонала.

Об отравлении жителей в Ставропольском крае региональное МЧС заявило 30 марта. Тогда ведомство указывало, что в больницу обратились 50 человек, 30 из которых были дети. Заболевание у них протекало в легкой и средней форме, но часть детей пришлось госпитализировать.

В связи с произошедшим, в Марьиных Колодцах развернули инфекционный провизорный госпиталь. Туда прибыли специалисты регионального Минздрава и Роспотребнадзора, а ситуацию поставил на контроль и.о. министра здравоохранения края Владимир Колесников.

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Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Было заведено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК).

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