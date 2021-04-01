В Ставропольском крае после отравления в больницу обратились 155 человек

После пищевого отравления в селе Марьины Колодцы в Ставропольском крае в больницу обратились 155 человек. Об этом на своем сайте сообщает Следственное управление СК по региону.

«По данным следствия, в больницу обратились 155 человек с признаками кишечного расстройства, из которых 11 было госпитализировано. Диагноз обратившихся — ротовирус и норовирус», — говорится в сообщении.

Следователи изъяли пробы воды на водонапорной станции и других гидросооружениях в Марьины Колодцах, а также назначили судебные экспертизы и изъяли документы в водоканале.

Кроме того, были допрошены более 90 пострадавших, а также начался допрос медперсонала.