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Общество ,  
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В Ставропольском крае отравились 30 детей

Более 50 человек обратились в больницу в Минераловодском городском округе Ставропольского края с признаками кишечного расстройства, большинство из них — дети, сообщили РБК в региональном ГУ МЧС.

«Всего обратилось 55 человек, из них 30 детей», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Врачи решили госпитализировать семь человек, у большинства заболевание протекает в легкой и средней форме.

Материал дополняется.

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