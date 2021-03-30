Общество , 30 мар, 12:37
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В Ставропольском крае отравились 30 детей
Более 50 человек обратились в больницу в Минераловодском городском округе Ставропольского края с признаками кишечного расстройства, большинство из них — дети, сообщили РБК в региональном ГУ МЧС.
«Всего обратилось 55 человек, из них 30 детей», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Врачи решили госпитализировать семь человек, у большинства заболевание протекает в легкой и средней форме.
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