Волгоградская прокуратура начала проверку из-за отравления детей в селе

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Прокуратура Волгоградской области начала проверку из-за информации об отравлении детей в селе Сидоры Михайловского района. Об этом говорится на сайте прокуратуры.

При этом, как сообщили РБК в Сидорской сельской администрации, о массовом отравлении говорить пока рано. «Говорить о массовом отравлении — и даже точнее будет называть это не отравлением, а ротавирусной инфекцией, не приходится», — сказали там.

В администрации рассказали, что в больницу попали «два-три человека», остальных детей проверяют. Всего детский сад рассчитан на 70 мест. Жизни детей ничего не угрожает, отметили в администрации.

«Я разговаривал с заведующей детсадом, насколько я понимаю — три человека получают помощь амбулаторно и два человека лечатся в Волгограде. Никаких сверхъестественных последствий нет», — рассказал представитель администрации.