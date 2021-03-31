Обвиняемый в нападении на силовиков на митинге получил условный срок

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал Кирилла Богданова виновным в нападении на силовиков во время несогласованной акции в Санкт-Петербурге 31 января. Об этом собщается в Telegram-канале объединенной пресс-службе судов города.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года условно с испытательным сроком два года», — уточняется в сообщении. Мужчину освободили в зале суда.

Богданова признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Он признал свою вину.

По версии следствия, Богданов на Сенной площади два раза ударил в корпус одного полицейского и нанес один удар в спину другому.