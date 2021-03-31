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Дело Навального ,  
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Обвиняемый в нападении на силовиков на митинге получил условный срок

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал Кирилла Богданова виновным в нападении на силовиков во время несогласованной акции в Санкт-Петербурге 31 января. Об этом собщается в Telegram-канале объединенной пресс-службе судов города.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года условно с испытательным сроком два года», — уточняется в сообщении. Мужчину освободили в зале суда.

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Акция в поддержку Алексея Навального в Санкт-Петербурге 23 января 2021г.

Богданова признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Он признал свою вину.

По версии следствия, Богданов на Сенной площади два раза ударил в корпус одного полицейского и нанес один удар в спину другому.

По данным «ОВД-Инфо», после несанкционированного митинга 31 января в Петербурге задержали 1315 человек. Несогласованные с властями акции протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, задержанного и арестованного в середине января, прошли в России 23 и 31 января, 2 февраля.

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