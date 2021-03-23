Дело Навального , 23 мар, 16:45
0
В Петербурге вынесли первый приговор участнику протестов 23 января
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным Андрея Ломова, которого обвинили в нападении на силовиков во время несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Об этом говорится в Telegram объединенной пресс-службы судов города.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года», — отмечается в сообщении.
Ломов признал вину.
Материал дополняется