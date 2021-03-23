В Петербурге вынесли первый приговор участнику протестов 23 января

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным Андрея Ломова, которого обвинили в нападении на силовиков во время несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Об этом говорится в Telegram объединенной пресс-службы судов города.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года», — отмечается в сообщении.

Ломов признал вину.

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