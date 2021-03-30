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У Трампа появился новый сайт о президентстве

У экс-президента США Дональда Трампа появился новый личный сайт 45Office.com. С помощью него можно связаться с офисом политика и прочитать о достижениях Трампа на посту президента.

«Офис Дональда Трампа стремится сохранить великолепное наследие администрации Трампа, одновременно продвигая программу «Америка прежде всего». Посредством гражданской активности и общественной активности офис Дональда Трампа будет стремиться информировать, обучать и вдохновлять американцев из всех слоев общества, поскольку мы стремимся построить поистине великое будущее Америки», — говорится на сайте.

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Ресурс также предлагает ознакомится с биографией бывшего американского президента. В частности, она рассказывает, что Трамп сумел победить вашингтонский истеблишмент и стать «первым истинным аутсайдером», когда выиграл президентскую гонку в 2017 году. Также отмечается, что политик достойно боролся с «чумой коронавируса» из Китая и спас «бесчисленное количество жизней».

Ранее Трамп заявлял, что готов выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах президента США. В начале декабря, сразу после того, как стало известно о его проигрыше на выборах демократу Джо Байдену, он сказал, что годы на посту президента были «прекрасными», и пообещал «увидеться через четыре года». В феврале Трамп отмечал, что пока рано говорить о его намерениях баллотироваться на президентский пост на следующих выборах. «Я пока не скажу, но у нас огромная поддержка», — ответил он на вопрос о планах выдвинуть свою кандидатуру.

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