Мишустин уволил арестованного полгода назад замглавы Минэнерго

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении находящегося под следствием заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова.

«Освободить 12 апреля 2021 года Тихонова Анатолия Владимировича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации в связи с сокращением этой должности», — сказано в распоряжении.

9 сентября Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Анатолия Тихонова, обвиняемого в мошенничестве на 600 млн руб., выделенных на реализацию госконтракта. Речь идет о контракте на разработку программы государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК), который был заключен в 2014 году. По данным СК, в 2016-м, когда Тихонов был директором ФГБУ «Российское энергетическое агентство», были подписаны акты выполненных работ, деньги были перечислены ИТ-компании «Ланит». Однако работы выполнили не полностью, а денежные средства похищены, указывал СК. Позднее Тихонову неоднократно продлевали арест.

Анатолий Тихонов, как сообщали РБК источники, являлся ближайшим соратником экс-министра энергетики Александра Новака. Они работали в правительстве Краснодарского края с 2003 по 2008 год.

В феврале министр энергетики Николай Шульгинов утвердил перечень своих заместителей, с учетом новой структуры министерства. Среди них не значился Тихонов. Его полномочия в сфере цифровизации стали разделены между замминистрами Павлом Сорокиным и Евгением Грабчаком.