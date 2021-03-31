«Первый канал» ответил на слова Матвиенко о выборе песни на «Евровидение»

Манижа Сангин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Песня Манижи Сангин (Manizha), которая поедет от России на «Евровидение», была выбрана зрительским голосованием. При необходимости Первый канал готов раскрыть данные о голосовании. Об этом заявила РБК пресс-служба канала.

«За ходом голосования наблюдала компания Ernst&Young, которая подтвердила соответствие хода голосования и подсчета голосов регламенту отбора. Разумеется, по запросу Совета Федерации мы готовы предоставить данные об этом голосовании», — уточняется в сообщении.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала песню Manizha «бредом» и предложила запросить у Первого канала информацию о процедуре голосования. «Как-то все очень странно, мягко говоря», — сказала Матвиенко.

Участие Manizha в конкурсе поддержали 39,7% проголосовавших. Ее соперники, группы «2Маши» и Therr Maitz, набрали 35,7 и 24,6% соответственно.