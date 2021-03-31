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В Генштабе объяснили, как работает запрет на смартфоны для призывников

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Призывникам, прибывающим в военкоматы во время весеннего призыва, запрещено иметь при себе смартфоны, они смогут взять с собой на службу только кнопочные телефоны, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» начальник второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Ребята, которые прибывают на призывную комиссию, непосредственно уходят служить в Вооруженные силы, при себе могут иметь только кнопочный телефон», — сказал Цимлянский. По его словам, им придется смириться с ограничениями, которые накладывает на себя закрытость Минобороны и его объектов, в том числе военкоматов.

«Дело в том, что военный комиссариат является территориальным представительством Министерства обороны, на него распространяются все ограничения, которые распространяются на объекты Министерства обороны», — отметил Цимлянский.

Говоря об особенностях весеннего призыва в условиях пандемии, представитель Генштаба отметил, что призывники подвергаются тестированию.

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Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

В 2020 году военнослужащим было запрещено использовать электронные изделия, имеющие возможность передавать аудио- и фотоматериалы и отслеживать геолокацию. Ограничение распространялось на всех находящихся при исполнении воинских обязанностей. Соответствующие поправки в Дисциплинарный устав российской армии внесли в соответствии с указом, подписанным президентом.

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Призывная кампания в России стартует 1 апреля. За это время в войска планируется направить 134,6 тыс. человек. В военкоматах будут измерять температуру и тестировать на COVID, а их сотрудники уже прошли вакцинацию.

В прошлом году на военную службу призвали 135 тыс. человек. Из-за пандемии коронавируса сроки призыва хотели перенести, но в итоге Минобороны отказалось от этой идеи.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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