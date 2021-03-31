В Генштабе объяснили, как работает запрет на смартфоны для призывников

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Призывникам, прибывающим в военкоматы во время весеннего призыва, запрещено иметь при себе смартфоны, они смогут взять с собой на службу только кнопочные телефоны, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» начальник второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Ребята, которые прибывают на призывную комиссию, непосредственно уходят служить в Вооруженные силы, при себе могут иметь только кнопочный телефон», — сказал Цимлянский. По его словам, им придется смириться с ограничениями, которые накладывает на себя закрытость Минобороны и его объектов, в том числе военкоматов.

«Дело в том, что военный комиссариат является территориальным представительством Министерства обороны, на него распространяются все ограничения, которые распространяются на объекты Министерства обороны», — отметил Цимлянский.

Говоря об особенностях весеннего призыва в условиях пандемии, представитель Генштаба отметил, что призывники подвергаются тестированию.