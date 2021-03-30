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Раненного в ходе штурма дома в Мытищах росгвардейца доставили в больницу

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Раненого в ходе штурма дома в подмосковных Мытищах росгвардейца доставили в Центральную районную больницу города Лобня. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области

«Раненый в результате спецоперации сотрудник Росгвардии доставлен в ЦРБ г. Лобни, где ему оказана вся необходимая квалифицированная медицинская помощь», — сказали в ведомстве.

Сейчас его переводят в главный военный клинический госпиталь Росгвардии, указали в пресс-службе. «Жизни и здоровью сотрудника ничего не угрожает», — добавили в ведомстве.

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Мужчина открыл стрельбу, после того, как к нему домой с обыском пришли силовики.  «Интерфакс» со ссылкой на источники указывал, что стрелок взял в заложники трех человек: свою дочь, внука, а также гражданского мужа дочери. После того, как он отпустил дочь и внука, силовики начали штурм здания.

Спецназовца ранили при штурме дома стрелка в Мытищах
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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Мужчина открыл ответный огонь из автомата и бросил в окно гранаты. Противостояние шло в течение семи часов, после чего дом загорелся.  В ходе спецоперации был ранен в ногу один сотрудник Росгвардии.

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