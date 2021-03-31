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СК назначит экспертизу после гибели стрелявшего в Мытищах мужчины

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

После обнаружения тела отстреливавшегося от сотрудников правоохранительных органов в Мытищах мужчины назначат экспертизу. Об этом сообщила РБК старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

«Планируется назначение генетической, пожарно-технической, взрывотехнической, баллистической и других экспертиз», — сказала Врадий.

Она добавила, что останки нашли на третьем этаже дома стрелка при разборе завалов. Место происшествия оцеплено, помещения осмотрит взрывотехник

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщало о назначении ДНК-экспертизы, поскольку тело мужчины сильно обгорело в результате пожара.

Тело мытищинского стрелка нашли в доме после пожара
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Стрельба в коттеджном поселке Вешки началась утром 30 марта и продолжалась более восьми часов. К мужчине (по данным Baza, это 61-летний бывший предприниматель Владимир Барданов) пришли сотрудники полиции после получения информации о причастности хозяина коттеджа к незаконному обороту оружия. После того, как они предъявили документы и постановление суда, Барданов взял в заложники своих родных и открыл огонь. Во время попытки штурма один из бойцов спецназа был ранен в ногу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

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К вечеру дом стрелка загорелся. Telegram-канал Mash писал, что мужчина сам поджег лестницу дома, чтобы до него сложнее было добраться спецназу. По версии силовиков, мужчина сам поджег свой склад с оружием, что и привело к пожару, писал ТАСС. Также агентство со ссылкой на источник сообщало, что при штурме дома применяли гранатометы, однако позднее правоохранительные органы опровергли эту информацию. После того, как здание загорелось, выстрелы из него прекратились, позднее тело мужчины обнаружили в доме.

Мытищи экспертиза ДНК перестрелка стрелок новости
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