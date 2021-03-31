СК назначит экспертизу после гибели стрелявшего в Мытищах мужчины

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

После обнаружения тела отстреливавшегося от сотрудников правоохранительных органов в Мытищах мужчины назначат экспертизу. Об этом сообщила РБК старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

«Планируется назначение генетической, пожарно-технической, взрывотехнической, баллистической и других экспертиз», — сказала Врадий.

Она добавила, что останки нашли на третьем этаже дома стрелка при разборе завалов. Место происшествия оцеплено, помещения осмотрит взрывотехник

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщало о назначении ДНК-экспертизы, поскольку тело мужчины сильно обгорело в результате пожара.