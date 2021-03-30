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Дом мытищинского стрелка загорелся после семи часов боя

По дому стрелка, которого заподозрили в незаконном обороте оружия, после нескольких попыток штурма начали стрелять из гранатометов. Дом загорелся целиком, выстрелы стихли
Пожар в доме в коттеджном поселке «Новые Вешки»
Пожар в доме в коттеджном поселке «Новые Вешки» (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Дом в коттеджном поселке под Мытищами, в котором укрылся забаррикадировашийся стрелок, загорелся после обстрела из гранатометов, трансляцию ведет РБК. Выстрелы больше не слышны.

Стрельба в коттеджном поселке началась в районе 13:00 мск, силовики предприняли несколько попыток штурма. Во время последней по дому, в котором укрылся стрелок, было произведено несколько выстрелов из гранатомета. Telegram-канал Mash писал, что стрелок сам поджег лестницу в своем доме, чтобы до него сложнее было добраться спецназу. После первого возгорания в доме сработала автоматическая система пожаротушения.

Судьба самого стрелка пока достоверно неизвестна. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что мужчина отказался сдаваться и остался в горящем доме. «Когда в доме начался пожар, ему было предложено сдаться. Он отказался выходить, остался в горящей части дома. Предварительно, погиб», — сказал собеседник агентства. По версии силовиков, которую приводит ТАСС, мужчина сам поджег свой склад с оружием, что и привело к пожару. Пожарных к тушению не допускают, поскольку в доме могут оставаться взрывчатые вещества и гранаты. Когда огонь догорит, к работе приступят следователи.

«РИА Новости» передает, что группы спецназа начинают покидать место перестрелки.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу управления СК по Московской области.

Дом стрелка в Мытищах обстреляли из гранатометов
Общество
Вспышка в окне дома в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo;, где забаррикадировался мужчина и открыл стрельбу по силовикам

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Бой в коттеджном поселке под Мытищами начался после того, как к мужчине (по данным Baza, это 61-летний бывший предприниматель Владимир Барданов) пришли с визитом силовики. Они должны были осмотреть дом из-за информации о причастности хозяина, занимавшегося охранным бизнесом, к незаконному обороту оружия. Барданов в ответ взял в заложники своих родных и открыл огонь. Позднее заложников он отпустил, но сдаваться не стал. У него в доме нашлось автоматическое оружие, из которого он отстреливался, и даже гранаты — как пишет ТАСС, он бросал их в окна при каждом перемещении силовиков, израсходовав порядка 20 боеприпасов.

Автор
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
При участии
Роман Кирьянов
стрельба Мытищи
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