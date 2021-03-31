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Кабмин продлил возможность зарегистрироваться в службе занятости онлайн

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В России возможность дистанционной регистрации безработных, введенной из-за коронавируса, продлевается до 31 июля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Дистанционный формат работы предполагает электронную регистрацию безработных с помощью портала «Работа в России», а также оформление пособий по безработице через личный кабинет на портале госуслуг», — отметили в кабмине.

Таким образом, копии трудовой книжки, приказ об увольнении, справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя приносить не нужно, центры занятости получат информацию из соответствующих систем.

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Фото:Евгения Новоженина / Reuters

Кроме того, граждане могут пройти онлайн перерегистрацию в качестве безработных и получить направления на новую работу.

О возможности зарегистрироваться онлайн на российской бирже труда Мишустин сообщил в апреле 2020 года. «Это позволит не только помочь людям с трудоустройством, но и защитить их здоровье в условиях распространения коронавируса», — отмечал премьер. Изначально соответствующее постановление действовало до конца прошлого года, позднее его продлили до конца марта.

В январе Мишустин подписал постановление, согласно которому пособие по безработице останется повышенным до 12 130 руб. до конца этого года. До весны 2020 года максимальный размер пособия по безработице в России составлял 8 тыс. руб. Его повысили после начала пандемии COVID-19. При этом нижнюю планку пособия, которую повышали на май-июль 2020 года, решили не поднимать. В 2021 году она останется на уровне 1500 руб.

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