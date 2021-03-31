Кабмин продлил возможность зарегистрироваться в службе занятости онлайн

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В России возможность дистанционной регистрации безработных, введенной из-за коронавируса, продлевается до 31 июля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Дистанционный формат работы предполагает электронную регистрацию безработных с помощью портала «Работа в России», а также оформление пособий по безработице через личный кабинет на портале госуслуг», — отметили в кабмине.

Таким образом, копии трудовой книжки, приказ об увольнении, справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя приносить не нужно, центры занятости получат информацию из соответствующих систем.

Кроме того, граждане могут пройти онлайн перерегистрацию в качестве безработных и получить направления на новую работу.