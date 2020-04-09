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Мишустин сообщил о возможности зарегистрироваться на бирже труда онлайн

Фото: АГН «Москва»

Безработные смогут регистрироваться на российской бирже труда онлайн до конца года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Премьер рассказал, что теперь это можно сделать на портале «Работа в России». Мишустин отметил, что уже подписал соответствующее постановление.

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По его словам, центры занятости будут, как и прежде, заниматься назначением пособий по безработице, регистрацией безработных, поиском новой работы, направлением на профессиональное обучение.

«Это позволит не только помочь людям с трудоустройством, но и защитить их здоровье в условиях распространения коронавируса», — сказал Мишустин.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что москвичи, потерявшие работу из-за ситуации с коронавирусом, смогут получать выплаты по безработице в упрощенном порядке. По его словам, компенсация составит 19,5 тыс. руб. На выплаты могут претендовать те, кто работал в 2020 году не менее 60 дней.

Кроме того, подмосковные власти ввели в регионе дополнительную компенсацию в размере 15 тыс. руб. для людей, потерявших работу из-за коронавируса.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: безработные, коронавирус
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