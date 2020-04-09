Мишустин сообщил о возможности зарегистрироваться на бирже труда онлайн

Фото: АГН «Москва»

Безработные смогут регистрироваться на российской бирже труда онлайн до конца года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Премьер рассказал, что теперь это можно сделать на портале «Работа в России». Мишустин отметил, что уже подписал соответствующее постановление.

По его словам, центры занятости будут, как и прежде, заниматься назначением пособий по безработице, регистрацией безработных, поиском новой работы, направлением на профессиональное обучение.

«Это позволит не только помочь людям с трудоустройством, но и защитить их здоровье в условиях распространения коронавируса», — сказал Мишустин.