Штаб Навального в Ярославле сообщил об обысках у сотрудников

Фото: Роман Демьяненко / ТАСС

У сотрудников штаба Навального в Ярославле проходят обыски. Об этом сообщается в группе штаба во «ВКонтакте».

«Прямо сейчас в рамках уголовного дела о (вымышленном!) хищении электроэнергии к нашим сотрудникам ломятся домой с обысками», — говорится в сообщении.

Сотрудник федерального штаба Дмитрий Низовцев рассказал «Новой газете», что обыски проходят у двух сотрудников штаба Александра Смирнова и Артура Сидорова. «Они перестали выходить на связь. Сказать, кто именно пришел с обысками, они не успели. Точно известно, что изымают всю имеющуюся технику: телефоны, ноутбуки», — уточнил Низовцев.

Начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Ярославской области Марина Кокуева не смогла в разговоре с РБК подтвердить или опровергнуть сообщения об оперативных мероприятиях у сотрудников штаба. «Ничего не можем сказать по этому вопросу», — сказала Кокуева.