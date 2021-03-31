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Штаб Навального в Ярославле сообщил об обысках у сотрудников

Фото: Роман Демьяненко / ТАСС
Фото: Роман Демьяненко / ТАСС

У сотрудников штаба Навального в Ярославле проходят обыски. Об этом сообщается в группе штаба во «ВКонтакте».

«Прямо сейчас в рамках уголовного дела о (вымышленном!) хищении электроэнергии к нашим сотрудникам ломятся домой с обысками», — говорится в сообщении.

Сотрудник федерального штаба Дмитрий Низовцев рассказал «Новой газете», что обыски проходят у двух сотрудников штаба Александра Смирнова и Артура Сидорова. «Они перестали выходить на связь. Сказать, кто именно пришел с обысками, они не успели. Точно известно, что изымают всю имеющуюся технику: телефоны, ноутбуки», — уточнил Низовцев.

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Начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Ярославской области Марина Кокуева не смогла в разговоре с РБК подтвердить или опровергнуть сообщения об оперативных мероприятиях у сотрудников штаба. «Ничего не можем сказать по этому вопросу», — сказала Кокуева.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК по Ярославской области.

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В феврале сотрудники полиции пришли в московский штаб Навального. Поводом для визита стала жалоба на печать порнографической продукции, сообщал сотрудник штаба Александр Шепелев. Силовики осмотрели место происшествия и изъяли агитационные листовки.

Алексея Навального задержали 17 января после того, как он вернулся в Россию из Германии, где был на лечении. ФСИН потребовала заменить условный срок оппозиционера по делу «Ив Роше» на реальный, суд 2 февраля удовлетворил это ходатайство. По решению суда оппозиционер проведет в колонии два года и восемь месяцев.

В поддержку Навального в разных регионах России прошли несогласованные митинги 23 и 31 января, 2 февраля. По данным «ОВД-Инфо», 23 января задержали более 4 тыс. человек, 31 января — больше 5 тыс. человек и 2 февраля — 1512 человек.

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