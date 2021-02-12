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В московском штабе Навального сообщили о приходе силовиков

В Москве в штаб оппозиционера Алексея Навального пришли силовики из-за жалобы на печать порнографической продукции. Об этом сообщил сотрудник штаба Александр Шепелев, передает «Медиазона».

Он уточнил, что в организацию приехали сотрудники уголовного розыска из-за жалобы о том, что оппозиционеры, якобы, «печатают порнографическую продукцию». Силовики объяснили, что должны осмотреть место происшествия. Как добавляют прибывшие на место адвокат Владимир Воронин и глава штаба Олег Степанов, из штаба изъяли агитационные листовки.

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Штаб опубликовал в Telegram видео силовиков в здании и уточнил, что на момент их прихода внутри оставался один Шепелев.

Глава юридического отдела ФБК (организация признана Минюстом иностранным агентом) Вячеслав Гимади рассказал РБК, что «пока нет конкретной информации, сотрудник не на связи, адвокат приедет — разберется».

РБК отправил запрос в ГУ МВД по Москве.

Навального задержали 17 января сразу же, как он вернулся в Россию из Германии, где был на лечении. ФСИН потребовала заменить условный срок политика по делу «Ив Роше» на реальный, суд 2 февраля удовлетворил это ходатайство. По решению суда оппозиционер проведет в колонии 2 года и 8 месяцев.

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В поддержку Навального в разных регионах России прошли несогласованные митинги 23 и 31 января, 2 февраля. По данным «ОВД-Инфо», 23 числа задержали более 4 тыс. человек, 31-го — больше 5 тыс. человек и 2 февраля — 1512 человек. Кремль посчитал задержания 31 января оправданными, так как на протестах было много хулиганов и провокаторов.

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