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Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на забор вокруг дома Киркорова

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Московский штаб основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального подал жалобы в Росприроднадзор и прокуратуру из-за дома певца Филиппа Киркорова в Подмосковье, перекрывающего доступ к Москве-реке. Об этом заявил координатор московского штаба Навального Олег Степанов.

Степанов утверждает, что на участке Киркорова размером 1 га стоит особняк площадью более 1,5 тыс. кв. м. Стоимость дома певца координатор московского штаба оценил в $12 млн. На видео, сделанном с квадрокоптера, заметен не только сам особняк, но и прилегающий к нему парк с прудом, большая клумба перед домом с изображением звезды, гаражи для машин и лодок, а также часовня.

Как указывает Степанов, участок Киркорова находится на побережье, а забор и постройки на участке перекрывают доступ к Москве-реке, что нарушает шестую статью Водного кодекса России. В ней говорится, что «каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд».

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«Сейчас я отправил обращение в Росприроднадзор и прокуратуру. В самое ближайшее время ведомство выпустит предписание о необходимости обеспечить доступ к воде. А если Киркоров самостоятельно не уничтожит лишние постройки, то тогда на этот участок приедут уже экскаваторы и начнут снос без учета воли владельца», — заявил Степанов.

РБК обратился за комментарием в пресс-службы прокуратуры города Москвы, Московской области, а также Росприроднадзора.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский в беседе с РБК заявил, что дом артиста не нарушает законодательство.

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«У меня все документы, которые подтверждают, что все было сделано абсолютно по законодательству. Ну и теперь, если человек написал заявление — оно будет рассматриваться, если они что-то увидят — они сделают предписание. Но я не думаю, что что-то будет», — сказал Добровинский.

Действия штаба Навального адвокат объяснил «обычным хайпом».

Семенов, рассказывая о доме Киркорова, также упомянул, что певец снялся в клипе «Артисты за мир — Любимую не отдают». Вторая часть названия является цитатой объявленного ЦИК президентом Белоруссии Александра Лукашенко. Клип появился в YouTube 18 сентября. В съемках участвовали более 20 коллективов и исполнителей из России и Белоруссии, включая Киркорова, а также Николая Баскова, Александра Буйнова, Аниту Цой и других.

Клип был снят на фоне продолжающихся протестов в Белоруссии, которые начались вечером 9 августа после объявления первых итогов голосования за президента республики. Позднее ЦИК сообщила, что Лукашенко победил на выборах, набрав 80%, тогда как его главная соперница Светлана Тихановская получила лишь 10%. Утром 23 сентября в Минске состоялась закрытая инаугурация Лукашенко, а вечером начались протестные акции. По данным МВД, правоохранительные органы задержали 364 человека (320 из них арестовали). В митингах 23 августа, согласно официальной информации, участвовали около 5 тыс. человек.

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