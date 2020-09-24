Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на забор вокруг дома Киркорова

Филипп Киркоров (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Московский штаб основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального подал жалобы в Росприроднадзор и прокуратуру из-за дома певца Филиппа Киркорова в Подмосковье, перекрывающего доступ к Москве-реке. Об этом заявил координатор московского штаба Навального Олег Степанов.

Степанов утверждает, что на участке Киркорова размером 1 га стоит особняк площадью более 1,5 тыс. кв. м. Стоимость дома певца координатор московского штаба оценил в $12 млн. На видео, сделанном с квадрокоптера, заметен не только сам особняк, но и прилегающий к нему парк с прудом, большая клумба перед домом с изображением звезды, гаражи для машин и лодок, а также часовня.

Как указывает Степанов, участок Киркорова находится на побережье, а забор и постройки на участке перекрывают доступ к Москве-реке, что нарушает шестую статью Водного кодекса России. В ней говорится, что «каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд».

«Сейчас я отправил обращение в Росприроднадзор и прокуратуру. В самое ближайшее время ведомство выпустит предписание о необходимости обеспечить доступ к воде. А если Киркоров самостоятельно не уничтожит лишние постройки, то тогда на этот участок приедут уже экскаваторы и начнут снос без учета воли владельца», — заявил Степанов.