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В России с 1 апреля подорожает PlayStation 5

Sony SNE $104,42 -2,21%
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Компания Sony с 1 апреля повысит рекомендуемую цену на PlayStation 5 в России на 3 тыс. руб. Об этом сообщает портал DTF со ссылкой на представителя компании.

В Sony пояснили, что корректировка цен связана с курсом валют. Таким образом, теперь PlayStation 5 (с дисководом) будет стоить от 49 990 руб. (ранее 46 990), а PlayStation 5 Digital Edition (без дисковода) — от 40 990 руб. (ранее 37 900). РБК направил запрос в Sony.

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Фото:Alexander Сайганов / Global Look Press

DTF отмечает, что PlayStation 5 до сих пор нет в свободной продаже в России. Консоль поставляется ограниченными партиями, которые сразу расходятся по предзаказам.

Sony презентовала PlayStation 5 в июне прошлого года. C 12 ноября консоль нового поколения поступила в продажу в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. В остальном мире PlayStation 5 начали продаваться спустя еще неделю — с 19 ноября.

Технические характеристики консоли выглядят следующим образом:

  • восьмиядерный процессор AMD Zen 2 с частотой 3,5 ГГц;
  • видеокарта AMD RDNA 2 мощностью 10,28 терафлопса с переменной частотой до 2,23 ГГц;
  • 16 Гбайт оперативной памяти GDDR6;
  • 825 Гбайт памяти SSD формата NVME на скорости от 5,5 до 9 Гбайт/с;
  • дисковод 4К UHD Blu-Ray до 100 Гбайт/с.
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Sony также презентовала несколько игр, которые выйдут только на PS5. Среди них Spider-Man: Miles Morales, Gran Turismo 7, Horizon: The Forbidden West, GhostWire: Toky.

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