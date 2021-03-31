В России с 1 апреля подорожает PlayStation 5

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Компания Sony с 1 апреля повысит рекомендуемую цену на PlayStation 5 в России на 3 тыс. руб. Об этом сообщает портал DTF со ссылкой на представителя компании.

В Sony пояснили, что корректировка цен связана с курсом валют. Таким образом, теперь PlayStation 5 (с дисководом) будет стоить от 49 990 руб. (ранее 46 990), а PlayStation 5 Digital Edition (без дисковода) — от 40 990 руб. (ранее 37 900). РБК направил запрос в Sony.

DTF отмечает, что PlayStation 5 до сих пор нет в свободной продаже в России. Консоль поставляется ограниченными партиями, которые сразу расходятся по предзаказам.

Sony презентовала PlayStation 5 в июне прошлого года. C 12 ноября консоль нового поколения поступила в продажу в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. В остальном мире PlayStation 5 начали продаваться спустя еще неделю — с 19 ноября.