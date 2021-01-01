Sony отозвала из магазинов PlayStation игру Cyberpunk 2077

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Sony Interactive Entertainment (SIE) отозвала вышедшую недавно игру Cyberpunk 2077 из магазина PlayStation Store и вернет деньги тем, кто ее уже приобрел. Об этом говорится в сообщении компании.

«Мы вернем игрокам все средства, потраченные на покупку игры Cyberpunk 2077 в PlayStation Store. SIE также удалит Cyberpunk 2077 из PlayStation Store до следующего уведомления», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что процесс возврата денег может зависеть от способа оплаты и финансового учреждения.

Cyberpunk 2077 — одиночная ролевая игра (Action/RPG) компании-разработчика CD Projekt Red в жанре киберпанк. Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря, ее релиз состоялся одновременно на нескольких платформах в полночь по Гринвичу.

Сюжет игры разворачивается в будущем, в вымышленном американском городе Найт-Сити, где главный герой — наемник V — разыскивает «чип бессмертия». Особенностью Cyberpunk 2077 являются три сценария развития сюжета, которые игроки могут выбрать сами.