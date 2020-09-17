Sony раскрыла стоимость приставки PlayStation 5 и дату ее выхода

Игровая приставка PlayStation 5 будет стоить от $400, старт первых продаж запланирован на 12 ноября. Об этом говорится в Twitter-аккаунте Sony, посвященному консоли.

Стоимость версии PlayStation 5 Digital Edition (приставка без дисковода) составит $399 или €399, за PlayStation 5 (базовый вариант) установлена цена в $499 или €499.

Консоль нового поколения поступит в продажу с 12 ноября в следующих странах: США, Япония, Канада, Мексика, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея. В остальном мире PlayStation 5 начнет продаваться спустя еще неделю — с 19 ноября.

Sony впервые показала PlayStation 5 в начале июня. Технические характеристики консоли выглядят следующим образом: