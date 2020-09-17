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Технологии и медиа ,  
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Sony раскрыла стоимость приставки PlayStation 5 и дату ее выхода

Игровая приставка PlayStation 5 будет стоить от $400, старт первых продаж запланирован на 12 ноября. Об этом говорится в Twitter-аккаунте Sony, посвященному консоли.

Стоимость версии PlayStation 5 Digital Edition (приставка без дисковода) составит $399 или €399, за PlayStation 5 (базовый вариант) установлена цена в $499 или €499.

Консоль нового поколения поступит в продажу с 12 ноября в следующих странах: США, Япония, Канада, Мексика, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея. В остальном мире PlayStation 5 начнет продаваться спустя еще неделю — с 19 ноября.

Sony презентовала PS5. Главное о приставке
Технологии и медиа
Фото:PlayStation / YouTube

Sony впервые показала PlayStation 5 в начале июня. Технические характеристики консоли выглядят следующим образом:

  • восьмиядерный процессор AMD Zen 2 с частотой 3,5 ГГц;
  • Видеокарта AMD RDNA 2 мощностью 10,28 терафлопса с переменной частотой до 2,23 ГГц;
  • 16 Гбайт оперативной памяти GDDR6;
  • 825 Гбайт памяти SSD формата NVME на скорости от 5,5 до 9 Гбайт/с;
  • Дисковод 4К UHD Blu-Ray до 100 Гбайт/с.

Отдельно от приставки сперва будут продаваться новые геймпады, станция для их зарядки, наушники, пульт дистанционного управления PS5 и веб-камера для синхронизации игровой приставки с девайсами. Sony также презентовала несколько игр, которые выйдут только на PS5. Среди них «Spider-Man: Miles Morales», Gran Turismo 7, Horizon: The Forbidden West, GhostWire: Toky.

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