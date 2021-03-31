В Индонезии нашли речевой самописец разбившегося в январе Boeing 737

В Индонезии обнаружили голосовой самописец лайнера Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, который потерпел крушение в акватории Яванского моря в январе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство транспорта страны.

Представитель ведомства отказался давать комментарий о состоянии найденного устройства, передает агентство. Пресс-конференция в связи с находкой должна пройти сегодня в 11:00 по местному времени (07:00 мск).

Boeing 737 MAX компании Sriwijaya Air потерпел крушение в Яванском море недалеко от острова Мале 9 января. Самолет следовал из cтолицы страны в город Понтианак на острове Калимантан и пропал спустя всего несколько минут после вылета. Лайнер разбился при ударе о воду. Погибли 62 человека, находящихся на борту: 50 пассажиров и 12 членов экипажа.

Газета The Wall Street Journal cо ссылкой на людей, знакомых с подробностями расследования, сообщала, что привести к крушению самолета могли проблемы с контролем двигателей и попытка пилотов их устранить.