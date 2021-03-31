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В Индонезии нашли речевой самописец разбившегося в январе Boeing 737

В Индонезии обнаружили голосовой самописец лайнера Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, который потерпел крушение в акватории Яванского моря в январе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство транспорта страны.

Представитель ведомства отказался давать комментарий о состоянии найденного устройства, передает агентство. Пресс-конференция в связи с находкой должна пройти сегодня в 11:00 по местному времени (07:00 мск).

Boeing 737 MAX компании Sriwijaya Air потерпел крушение в Яванском море недалеко от острова Мале 9 января. Самолет следовал из cтолицы страны в город Понтианак на острове Калимантан и пропал спустя всего несколько минут после вылета. Лайнер разбился при ударе о воду. Погибли 62 человека, находящихся на борту: 50 пассажиров и 12 членов экипажа.

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Газета The Wall Street Journal cо ссылкой на людей, знакомых с подробностями расследования, сообщала, что привести к крушению самолета могли проблемы с контролем двигателей и попытка пилотов их устранить.

Согласно полученным данным, в лайнере отказал автомат тяги одного из двух двигателей. По инструкции следовало отключить систему, но экипаж постарался устранить проблему. Об этом свидетельствует информация бортового самописца одного из двух находившихся на борту «черных ящиков». Заместитель главы комитета Индонезии по безопасности на транспорте Харио Сатмико тогда говорил, что следователи ищут второй речевой самописец, который может объяснить детали аварии.

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