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WSJ назвал возможную причину крушения индонезийского Boeing

Фото: Oscar Siagian / Getty Images
Фото: Oscar Siagian / Getty Images

Привести к крушению Boeing 737-500 индонезийской компании Sriwiyaja Air, разбившийся 9 января, могли проблемы с контролем двигателей и попытка пилотов их устранить, сообщает The Wall Street Journal cо ссылкой на людей, знакомых с подробностями расследования.

Об этом свидетельствует информация бортового самописца одного из двух находившихся на борту «черных ящиков». Согласно полученным данным, в самолете отказал автомат тяги одного из двух двигателей, пишет газета.

По инструкции следовало отключить систему, но экипаж постарался устранить проблему. Издание отмечает, что такие неполадки с системой управления двигателями создают различия в их мощности, в результате чего самолет становится труднее контролировать, что отвлекает пилотов от обеспечения безопасного полета.

Заместитель главы комитета Индонезии по безопасности на транспорте Харио Сатмико сказал, что следователи ищут второй речевой самописец, который может объяснить детали аварии. Он подтвердил, что следствие рассматривает проблему с автоматом тяги.

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Общество
Фото:Achmad Ibrahim / AP

По словам одного из источников, пилоты предыдущего вылета данного Boeing испытывали похожие проблемы. Авиакомпания Srivijaya Air не стала комментировать изданию это утверждение.

Boeing 737 MAX компании Sriwijaya Air потерпел крушение в Яванском море недалеко от острова Мале 9 января. Самолет следовал из cтолицы страны в город Понтианак на острове Калимантан и пропал спустя всего несколько минут после вылета. 62 человека, находящихся на борту, погибли. Лайнер разбился при ударе о воду.

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В ноябре 2018 года в Индонезии упал Boeing 737 МAX. Погибли все пассажиры — 189 человек. Позднее борт этой модели разбился в Эфиопии, что привело к гибели 157 человек. В результате эксплуатация самолетов Boeing 737 МАХ была приостановлена.

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