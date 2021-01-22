WSJ назвал возможную причину крушения индонезийского Boeing

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Привести к крушению Boeing 737-500 индонезийской компании Sriwiyaja Air, разбившийся 9 января, могли проблемы с контролем двигателей и попытка пилотов их устранить, сообщает The Wall Street Journal cо ссылкой на людей, знакомых с подробностями расследования.

Об этом свидетельствует информация бортового самописца одного из двух находившихся на борту «черных ящиков». Согласно полученным данным, в самолете отказал автомат тяги одного из двух двигателей, пишет газета.

По инструкции следовало отключить систему, но экипаж постарался устранить проблему. Издание отмечает, что такие неполадки с системой управления двигателями создают различия в их мощности, в результате чего самолет становится труднее контролировать, что отвлекает пилотов от обеспечения безопасного полета.

Заместитель главы комитета Индонезии по безопасности на транспорте Харио Сатмико сказал, что следователи ищут второй речевой самописец, который может объяснить детали аварии. Он подтвердил, что следствие рассматривает проблему с автоматом тяги.