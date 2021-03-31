Жители Иркутска ощутили землетрясение интенсивностью 3-4 балла

Жители Иркутска почувствовали подземные толчки интенсивностью 3-4 балла, эпицентр которых залегал на севере Монголии у границы с Россией. Об этом сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Координаты землетрясения составляли 51,26 широты, 100,49 долготы.

О землетрясении также сообщило главное управление МЧС России по Иркутской области. По данным ведомства, землетрясение магнитудой 5,6 и энергетическим классом 14 произошло в районе озера Хубсугул в Монголии. Его эпицентр находился в 34 километрах от населенного пункта Турт.

Землетрясение ощущалось в 285 населенных пунктах на территории восьми муниципальных образований Иркутской области, отметили в ГУ МЧС. Наиболее интенсивные толчки до 3-4 баллов пришлись на Иркутск, а также Иркутский, Слюдянский, Шелеховский, Ангарский и Усольский районы. Уточняется, что пострадавших и разрушений нет.