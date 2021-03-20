На северо-востоке Японии после землетрясения образовалось цунами

В Японии в префектуре Мияги произошло цунами, вызванное землетрясением магнитудой 7,2. Об этом говорится на сайте префектуры.

Высота цунами составила один метр. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 60 км от берега.

Толчки от землетрясения ощущались и в других районах Японии: Кесонума, Томи, Курихара, Ишиномаки, Осака и Сендай и Сенан.

Предыдущее землетрясение в Японии произошло 16 марта в провинции Ибараки к северу от Токио. Эпицентр располагался на юге префектуры Ибараки, на глубине 50 км. Угрозы цунами не было.