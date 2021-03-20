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На северо-востоке Японии после землетрясения образовалось цунами

В Японии в префектуре Мияги произошло цунами, вызванное землетрясением магнитудой 7,2. Об этом говорится на сайте префектуры.

Высота цунами составила один метр. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 60 км от берега.

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Толчки от землетрясения ощущались и в других районах Японии: Кесонума, Томи, Курихара, Ишиномаки, Осака и Сендай и Сенан.

Предыдущее землетрясение в Японии произошло 16 марта в провинции Ибараки к северу от Токио. Эпицентр располагался на юге префектуры Ибараки, на глубине 50 км. Угрозы цунами не было. 

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