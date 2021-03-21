В Японии девять человек пострадали при землетрясении

Девять человек пострадали в трех префектурах Японии в результате землетрясения, сообщает телеканал NHK со ссылкой на местные власти.

По состоянию на 11:00 21 марта (05:00 мск) число пострадавших в префектуре Мияги составляет семь человек. Еще два человека пострадали в префектурах Ивате и Фукусима.

20 марта рядом с префектурой Мияги произошло землетрясение магнитудой более 7, толчки вызвали цунами. Высота волн составила один метр. Эпицентр землетрясения находился в 60 км от берега.



Толчки ощущались в городах Кесонума, Томи, Курихара, Ишиномаки, Сендай, а также в Осаке и Сенане.