У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5

В Тихом океане у восточного побережья Камчатки зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщил камчатский филиал Геофизической службы РАН, передает «Интерфакс».

«Его эпицентр находился в 183 км юго-западнее села Никольское, расположенного на острове Беринга», — указал представитель РАН. Он добавил, что эпицентр залегал на глубине 61 км.

Сильное землетрясение вызвало серию из более десяти афтершоков, которые произошли в том же районе в течение пары часов. Их магнитуда колебалась от 5,6 до 3,6.

В краевом главке МЧС изданию уточнили, что ощущался в населенных пунктах только первоначальный, самый сильный подземный толчок. Его могли почувствовать жители Усть-Камчатска.