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Общество ,  
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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5

В Тихом океане у восточного побережья Камчатки зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщил камчатский филиал Геофизической службы РАН, передает «Интерфакс».

«Его эпицентр находился в 183 км юго-западнее села Никольское, расположенного на острове Беринга», — указал представитель РАН. Он добавил, что эпицентр залегал на глубине 61 км.

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Сильное землетрясение вызвало серию из более десяти афтершоков, которые произошли в том же районе в течение пары часов. Их магнитуда колебалась от 5,6 до 3,6.

В краевом главке МЧС изданию уточнили, что ощущался в населенных пунктах только первоначальный, самый сильный подземный толчок. Его могли почувствовать жители Усть-Камчатска.

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 произошло в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, в 102 км от села Никольское. Очаг залегал на глубине 60 км. В отдельных районах Камчатки толчки ощущались силой до двух баллов.

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