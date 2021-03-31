В опрокинувшемся в Ленобласти судне обнаружили тело второго погибшего

Водолазы обнаружили тело второго погибшего в опрокинувшемся ранее строящемся судне на верфи «Пелла» в поселке Отрадное Ленинградской области. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Северо-западного следственного управления на транспорте СК (СЗУС СК).

Уточняется, что тело женщины нашли примерно в том же месте, где ранее обнаружили погибшего мужчину.

Днем 30 марта строящийся на верфи траулер накренился, что привело к затоплению трюмов. Самостоятельно выбраться с перевернувшегося судна смогли шесть человек. Двух человек госпитализировали с переломами ребер.

Как сообщили в СК, в результате инцидента еще два работника пропали без вести. Позже следователи рассказали, что водолазы обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, он запутался в тросах хвостовой части судна. Личность погибшего устанавливается, добавили в СК.



По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ч. 3 ст. 216 УК). В свою очередь транспортная прокуратура также начала проверку в связи с инцидентом.