Строящийся траулер перевернулся на заводе в Ленобласти

В результате происшествия пострадали два человека, госпитализация им не потребовалась

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На судостроительном предприятии в поселке Отрадное Кировского района произошло затопление судна, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Там уточнили, что в 15:15 мск получили сигнал о крене строящегося судна на предприятии и направили туда пожарно-спасательные подразделения. «По прибытии они установили, что затопление произошло в результате крена, затапливаются трюмы. В настоящее время судно уже стабилизировано», — сказали в пресс-службе.

В результате инцидента пострадали два человека, сообщили РБК в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленинградской области. «Им оказана помощь на месте, они не госпитализированы. Наша бригада скорой на всякий случай там дежурит», — уточнили в комитете.

В диспетчерской службе Кировского района Ленинградской области «Интерфаксу» сказали, что пострадали от двух до четырех человек. «По некоторой информации, четыре человека отведены с травмами и переломами, в больницу «Скорая» увезла. Два человека — пока еще не нашли, что с ними — неизвестно», — сказали в службе.