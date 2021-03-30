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Строящийся траулер перевернулся на заводе в Ленобласти

В результате происшествия пострадали два человека, госпитализация им не потребовалась

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На судостроительном предприятии в поселке Отрадное Кировского района произошло затопление судна, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Там уточнили, что в 15:15 мск получили сигнал о крене строящегося судна на предприятии и направили туда пожарно-спасательные подразделения. «По прибытии они установили, что затопление произошло в результате крена, затапливаются трюмы. В настоящее время судно уже стабилизировано», — сказали в пресс-службе.

В результате инцидента пострадали два человека, сообщили РБК в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленинградской области. «Им оказана помощь на месте, они не госпитализированы. Наша бригада скорой на всякий случай там дежурит», — уточнили в комитете.

В диспетчерской службе Кировского района Ленинградской области «Интерфаксу» сказали, что пострадали от двух до четырех человек. «По некоторой информации, четыре человека отведены с травмами и переломами, в больницу «Скорая» увезла. Два человека — пока еще не нашли, что с ними — неизвестно», — сказали в службе.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что два человека, которые были в трюме строящегося траулера, пока не найдены. Позднее эту информацию подтвердили агентству в МЧС. Там сообщили, что для обследования судна готовятся водолазные группы.

Как писал РЕН ТВ, корабль перевернулся на судостроительном заводе «Пелла». О том, что инцидент произошел на площадке Ленинградского судостроительного завода «Пелла» у поселка Саперный, также сообщил источник «Интерфакса».

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Ленинградский судостроительный завод «Пелла» производит катера, буксиры-кантовщики, буксиры-толкачи и многофункциональные эскортные буксиры. Предприятие выполняет заказы Военно-морского флота России.

Авторы
Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Анастасия Батманова
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