В опрокинувшемся в Ленобласти судне обнаружили тело мужчины

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Водолазы обнаружили тело мужчины в опрокинувшемся ранее строящемся судне на верфи «Пелла» в поселке Отрадное Ленинградской области, сообщили РБК в пресс-службе Северо-западного следственного управления на транспорте СК (СЗУС СК).

По предварительным данным, погибший запутался в тросах хвостовой части судна во время крена судна. Личность погибшего устанавливается, добавили в ведомстве.

СК завел уголовное дело из-за опрокидывания судна на заводе в Ленобласти Общество

Строящийся на верфи траулер накренился сегодня днем. Это привело к затоплению трюмов судна. Кроме того, Следственный комитет сообщал о двух пропавших без вести работниках. Еще два человека были госпитализированы с переломами ребер. Выбраться из перевернувшегося корабля самостоятельно смогли шестеро человек.