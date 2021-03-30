СК завел уголовное дело из-за опрокидывания судна на заводе в Ленобласти

Фото: МЧС

По факту опрокидывания строящегося траулера на верфи «Пелла» в поселке Отрадное (Ленинградская область) следственный отдел на транспорте СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Ленинградским следственным отделом на транспорте СЗСУ на транспорте СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК, по факту опрокидывания строящегося судна», — говорится в сообщении.

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В СК уточнили, что в результате аварии два работника предприятия получили переломы ребер. Их госпитализировали. Местонахождение еще двух сотрудников пока неизвестно. Шесть человек смогли выбраться из перевернувшегося корабля самостоятельно.

На место происшествия направлены следственно-оперативная группа и криминалисты. Проверку по факту случившегося организовала региональная транспортная прокуратура, сообщается на ее сайте.