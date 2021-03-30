В Петербурге задержали участников акции против блокировки Twitter

В Санкт-Петербурге задержали четырех участников акции против блокировки Twitter, сообщили РБК в пресс-службе Молодежного демократического движения «Весна».

«Полицейская машина уже стояла и ожидала их, и когда участники акции пришли и начали зажигать факелы, то полицейские их задержали», — рассказали в пресс-службе движения.

Там добавили, что задержанных, предположительно, везут в 52-е отделение полиции.

«Буквально через минуту после начала акции подъехал микроавтобус, мы сразу побежали. Ну какие-то фото получились, так что можно сказать, что провели», — рассказал РБК активист «Весны» Богдан Литвин.