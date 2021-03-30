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Ограничение работы Twitter ,  
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В Петербурге задержали участников акции против блокировки Twitter

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В Санкт-Петербурге задержали четырех участников акции против блокировки Twitter, сообщили РБК в пресс-службе Молодежного демократического движения «Весна».

«Полицейская машина уже стояла и ожидала их, и когда участники акции пришли и начали зажигать факелы, то полицейские их задержали», — рассказали в пресс-службе движения.

Там добавили, что задержанных, предположительно, везут в 52-е отделение полиции.

«Буквально через минуту после начала акции подъехал микроавтобус, мы сразу побежали. Ну какие-то фото получились, так что можно сказать, что провели», — рассказал РБК активист «Весны» Богдан Литвин.

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На фотографиях видно, что участники акции были в темных мантиях и в балаклавах. В руках они держали зажженные факелы и красные флаги с эмблемой Роскомнадзора.

РБК направил запрос в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Роскомнадзор 10 марта замедлил трафик Twitter для жителей России. Регулятор объяснил это тем, что данными мерами пытается принудить соцсеть к соблюдению норм российского законодательства. По данным Роскомнадзора, с 2017 года администрации Twitter было направлено более 28 тыс. требований об удалении публикаций, которые были проигнорированы. Речь идет о публикациях с детской порнографией, материалах, склоняющих несовершеннолетних к суициду, а также рекламирующих приобретение, изготовление и употребление наркотиков.

В Twitter в ответ выразили обеспокоенность «участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете».

Позже Роскомнадзор отвел Twitter месяц до полной блокировки на территории России при неисполнении требований регулятора.

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