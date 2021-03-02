Опрос показал долю выбирающих пиратский контент для экономии россиян

Более половины сотрудников российских компаний признались, что при выборе между покупкой медиаконтента и его бесплатным скачиванием на пиратских интернет-ресурсах, они предпочитают второй вариант из экономических соображений. Об это свидетельствуют результаты опроса (есть у РБК), проведенного разработчиком CRM для компании «Мегаплан» среди 1664 сотрудников и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса.

Так, 51,8% респондентов заявили, что если перед ними стоит выбор между покупкой контента и скачиванием с пиратских ресурсов, они выбирают второй вариант из соображений экономии. Еще 41,3% указали, что выборочно скачивают контент на пиратских ресурсах, и только 6,9% покупают его у официальных цифровых дистрибьюторов.

Самым популярным форматом контента, который скачивают на пиратских ресурсах, оказались фильмы и сериалы (их указали 31,9% респондентов), музыка (26%), книги (21%), видеоигры (10,8%) и софт (10,3%).

«Россия оказалась крайне консервативной страной в плане культуры потребления контента: многие из нас с 90-х привыкли к пиратской продукции, а с появлением интернета перестали тратить деньги на медиаконтент вообще» — сказал генеральный директор «Мегаплана» Сергей Козлов.