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Опрос показал долю выбирающих пиратский контент для экономии россиян

Более половины сотрудников российских компаний признались, что при выборе между покупкой медиаконтента и его бесплатным скачиванием на пиратских интернет-ресурсах, они предпочитают второй вариант из экономических соображений. Об это свидетельствуют результаты опроса (есть у РБК), проведенного разработчиком CRM для компании «Мегаплан» среди 1664 сотрудников и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса.

Так, 51,8% респондентов заявили, что если перед ними стоит выбор между покупкой контента и скачиванием с пиратских ресурсов, они выбирают второй вариант из соображений экономии. Еще 41,3% указали, что выборочно скачивают контент на пиратских ресурсах, и только 6,9% покупают его у официальных цифровых дистрибьюторов.

Самым популярным форматом контента, который скачивают на пиратских ресурсах, оказались фильмы и сериалы (их указали 31,9% респондентов), музыка (26%), книги (21%), видеоигры (10,8%) и софт (10,3%).

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«Россия оказалась крайне консервативной страной в плане культуры потребления контента: многие из нас с 90-х привыкли к пиратской продукции, а с появлением интернета перестали тратить деньги на медиаконтент вообще» — сказал генеральный директор «Мегаплана» Сергей Козлов.

Опрошенные сотрудники рассказали, на чем еще они пытаются экономить. 37,7% ответили, что экономят на мобильной технике, по 37,3% — на домашней технике и мебели, 35,5% — на бытовой химии, 30,9% — на одежде и обуви, 23,3% — на продуктах питания, 19,3% — на средствах гигиены, 9% — на товарах для детей. Еще 12% отметили, что не экономят ни на чем из вышеперечисленного.

Из соображений экономии всегда готовят дома 81% опрошенных сотрудников. Регулярно отслеживают скидки и промокоды на сервисах-купонаторах 11,7% участников опроса, 40,8% периодически проверяют сервисы на наличие релевантных скидок. Предпочтение общественному транспорту перед такси отдают 62,3% опрошенных.

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Также сотрудники компаний экономят на воде — 33,7% респондентов выключают ее, когда чистят зубы, 8,3% запускают только заполненную стиральную машину, 7,2% стараются быстро мыться под душем, 5,1% используют душевые лейки с низким расходом воды, а 4,5% — систему вторичного использования стоков. При этом 41,1% опрошенных не экономят воду вообще.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Также участники опроса экономят на клининговых услугах (56,9%) на доставке продуктов и еды (53,2%), на фитнесе (43,1%), на парикмахерских и барбершопах (30,1%), на цифровых сервисах (28,5%), на интернете и связи (25,6%), на бытовых ремонтных работах (25,3%) и на туристических услугах (24,8%).

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование NielsenIQ сообщал, что число финансово пострадавших от последствий пандемии COVID-19 российских потребителей с сентября прошлого года по январь выросло вдвое, с 27 до 53%. Среди тех россиян (47%), кто не столкнулся с уменьшением доходов, 16% начали внимательнее контролировать свои траты. Таким образом, 69% граждан оказались вынуждены экономить, говорится в исследовании.

экономия пиратский контент
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