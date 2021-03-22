«Яндекс» чаще всего удалял ссылки на пиратские «Елки» и «Деревню дураков»

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Более чем за два года действия соглашения об удалении пиратского контента, заключенного между «Яндексом» и правообладателями, было удалено более 15 млн пиратских ссылок. Об этом РБК сообщили в «Яндексе».

Чаще всего правообладатели просили удалить ссылки на фильм «Елки», выпуски передач «Каламбур. Деревня дураков» и Comedy Club, сериалы «Ходячие мертвецы» и «По законам военного времени».

В целом пиратский контент размещался на более чем 150 тыс. сайтов., 6 млн ссылок было удалено уже в этом году, следует из данных «Яндекса».

Правообладатели сами проверяют поисковую выдачу и вносят в реестр ссылки и сайты, которые нарушают их авторские права. Те, что попадают в реестр, пропадают из поисковой выдачи в течение нескольких часов, пояснили в «Яндексе».