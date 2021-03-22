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Технологии и медиа ,  
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«Яндекс» чаще всего удалял ссылки на пиратские «Елки» и «Деревню дураков»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Более чем за два года действия соглашения об удалении пиратского контента, заключенного между «Яндексом» и правообладателями, было удалено более 15 млн пиратских ссылок. Об этом РБК сообщили в «Яндексе».

Чаще всего правообладатели просили удалить ссылки на фильм «Елки», выпуски передач «Каламбур. Деревня дураков» и Comedy Club, сериалы «Ходячие мертвецы» и «По законам военного времени».

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

В целом пиратский контент размещался на более чем 150 тыс. сайтов., 6 млн ссылок было удалено уже в этом году, следует из данных «Яндекса».

Правообладатели сами проверяют поисковую выдачу и вносят в реестр ссылки и сайты, которые нарушают их авторские права. Те, что попадают в реестр, пропадают из поисковой выдачи в течение нескольких часов, пояснили в «Яндексе».

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Фото:Антон Белицкий / Global Look Press

По данным на конец февраля 2021 года, в топ-7 самых активных правообладателей, которые внесли в реестр больше всего ссылок на пиратский контент, стали компания «Стар Медиа» (5,5 млн запросов на удаление), ВГТРК (2,7 млн), «Кинопоиск» (1,7 млн), «ТНТ-Телесеть» (1 млн), «А Сериал» (0,8 млн), ivi (0,7 млн) и «Централ Партнершип» (0,5 млн).

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1 ноября 2018 года компании «Яндекс», Mail.ru и Rambler совместно с правообладателями — «Первым каналом», ВГТРК, «СТС Медиа» и др. — подписали меморандум о борьбе с пиратством.

Телевизионное комедийное шоу «Каламбур» выходило с 1996 по 2001 год на телеканалах ОРТ и РТР. Одной из самых популярных его рубрик была «Деревня дураков». Этот сериал обыгрывал популярные мотивы и клише украинского и русского фольклора. Главными героями выпусков были сказочная супружеская пара — Мужик и Баба, живущие в хате.

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