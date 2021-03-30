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Пользователи Instagram сообщили о сбоях в работе сервиса

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Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Пользователи Instagram жалуются на сбои в работе социальной сети, следует из данных сервиса Dowdetector.

По данным портала, сбои начались в 16:42 мск и достигли пика в 17:42 мск. 74% жалоб касаются проблем со входом, еще 20% — проблем при загрузке информации, а 4% — работы веб-сайта.

О сбоях сообщают также пользователи Twitter. Некоторые, в частности, указывают на невозможность выложить сторис в Instagram.

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О сбоях также сообщают пользователи соцсети в США, Испании, Великобритании, Франции и ряде других стран.

До этого пользователи жаловались на сбои в работе Instagram 24 марта. В России у большинства из тех, кто оставил жалобы (52%), проблемы возникали при загрузке страницы. 40% не могли войти в приложение, а у 7% не работал веб-сайт. Жалобы поступали от пользователей Великобритании, Нигерии, США, Канады и других стран.

До этого, 19 марта, кроме Instagram, сбой произошел также у социальной сети Facebook и мессенджера WhatsApp. Проблемы были у пользователей из России, Германии, Нидерландов, Франции, Японии, Великобритании, США и других стран. В основном они касались подключения к серверу.


 

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