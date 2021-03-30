Пользователи Instagram сообщили о сбоях в работе сервиса

Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Пользователи Instagram жалуются на сбои в работе социальной сети, следует из данных сервиса Dowdetector.

По данным портала, сбои начались в 16:42 мск и достигли пика в 17:42 мск. 74% жалоб касаются проблем со входом, еще 20% — проблем при загрузке информации, а 4% — работы веб-сайта.

О сбоях сообщают также пользователи Twitter. Некоторые, в частности, указывают на невозможность выложить сторис в Instagram.

О сбоях также сообщают пользователи соцсети в США, Испании, Великобритании, Франции и ряде других стран.