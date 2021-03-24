Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram

В работе социальной сети Instagram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, которые выявляет нарушения в работе интернет-ресурсов через жалобы пользователей.

В США у 68% пользователей возникли проблемы при загрузке новостной ленты. У 18% — при вхождении в приложение. Еще у 12% были проблемы при попытках сделать публикацию в Instagram.

В России с загрузкой были проблемы у 52% пользователей, со входом — у 40%, и еще у 7% — работой веб-сайта.

Сбои начались примерно в 20.50 мск, следует из информации Downdetector. О проблемах сообщали пользователи из Великобритании, Нигерии, США, Канады и других стран.