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В работе WhatsApp, Instagram и Facebook произошел сбой

Фото: Jaap Arriens / ZUMA / Global Look Press
Фото: Jaap Arriens / ZUMA / Global Look Press

Пользователи мессенджера WhatsApp и социальных сетей Instagram и Facebook пожаловались на сбой в работе, следует из данных сервиса Downdetector.

Жалобы на работу WhatsApp начали поступать около 20:00 мск, на пике их было 2070, большинство (97%) касались подключения к серверу.

Сообщения о неполадках в работе Instagram начали появляться примерно в то же время, на пике их набралось 8408, 56% касались проблем с загрузкой, 25% — со входом, 17% — работы сайта.

Пользователи Facebook пожаловались на проблемы с работой сайта (87%) и входом (12%). Всего поступило более 260 жалоб.

Материал дополняется

Автор
Елена Чернышова
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