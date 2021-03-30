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Мишустин освободил Басюка от должности замглавы Минпросвещения

Виктор Басюк
Виктор Басюк (Фото: edu.gov.ru)

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил заместителя министра просвещения Виктора Басюка от должности по его желанию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Басюка Виктора Стефановича от должности заместителя Министра просвещения Российской Федерации по его просьбе», — говорится в распоряжении.

В феврале источник ТАСС в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова сообщил, что Басюк в ближайшее время должен покинуть пост замминистра и перейти на работу в вуз. Собеседник агентства указывал, что чиновник станет деканом факультета педагогического образования МГУ.

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Близкий к Минпросвещения источник РБК указывал, что Басюк с января 2021 года работал на этом факультете деканом на полставки. Замминистра просвещения он стал в сентябре 2019 года.

22 марта Басюк заявил, что его ведомство намерено отказаться от использования в школах зарубежных видеосервисов. По его словам, их сможет заменить российская система видео-конференц-связи.

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