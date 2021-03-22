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Минпросвещения решило отказаться от зарубежных видеосервисов в школах

В школах будет использоваться российская система видео-конференц-связи. Ранее глава Минпросвещения говорил, что ведомство готовит внедрение особой системы для школ под названием «Сферум»
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минпросвещения России планирует отказаться от использования в школах зарубежных видеосервисов, заявил замминистра просвещения Виктор Басюк на парламентских слушаниях на тему «Человеческий потенциал России и стратегия «Образование — для всех».

«Цифровая образовательная среда объединяет в себе защищенную выверенную школьную информационную среду с современным программным и технологическим оборудованием, современную российскую систему видео-конференц-связи, которая позволит нам отказаться от зарубежных аналогов», — заявил Басюк (цитата по ТАСС).

При этом он отметил, что цифровая среда — это не замена традиционного школьного очного образования, а ее дополнение и усиление.

В российских школах запретят доступ к «негативному» контенту по Wi-Fi
Общество
Министр просвещения России Сергей Кравцов

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов говорил, что ведомство готовит внедрение особой системы видео-конференц-связи для школ под названием «Сферум», которая уже тестируется в 15 регионах.

Над системой работали «Ростелеком» и Mail.ru Group, она является аналогом видеосервиса Zoom. Видеосервис будет доступен на десктопных устройствах и через мобильное приложение: в нем можно будет проводить групповые видеоконференции до 100 участников, каждый из которых сможет виртуально «поднимать руку» или включать демонстрацию экрана. Собеседник РБК рассказывал, что зарегистрироваться в «Сферуме» можно будет через учетную запись VK Connect (Mail.ru Group является владельцем соцсети «ВКонтакте») или портал «Госуслуги», оператором которого является «Ростелеком». При этом в «Сферуме» будет использоваться отдельный профиль — учителя и одноклассники не смогут увидеть страницу пользователя «ВКонтакте».

Также Кравцов сообщил, что до конца текущего года все городские школы планируется подключить к интернету со скоростью как минимум 100 Мбит/сек., поселковые и сельские школы — 50 Мбит/сек. По его словам, технология Wi-Fi в российских школах будет предоставлять доступ только к верифицированному контенту. «Тем самым мы защитим детей от той негативной информации, которая, к сожалению, используется, скажем так, в недобросовестных целях. Это категорически недопустимо», — пояснил он.

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Автор
Анастасия Батманова
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