Минпросвещения решило отказаться от зарубежных видеосервисов в школах

В школах будет использоваться российская система видео-конференц-связи. Ранее глава Минпросвещения говорил, что ведомство готовит внедрение особой системы для школ под названием «Сферум»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минпросвещения России планирует отказаться от использования в школах зарубежных видеосервисов, заявил замминистра просвещения Виктор Басюк на парламентских слушаниях на тему «Человеческий потенциал России и стратегия «Образование — для всех».

«Цифровая образовательная среда объединяет в себе защищенную выверенную школьную информационную среду с современным программным и технологическим оборудованием, современную российскую систему видео-конференц-связи, которая позволит нам отказаться от зарубежных аналогов», — заявил Басюк (цитата по ТАСС).

При этом он отметил, что цифровая среда — это не замена традиционного школьного очного образования, а ее дополнение и усиление.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов говорил, что ведомство готовит внедрение особой системы видео-конференц-связи для школ под названием «Сферум», которая уже тестируется в 15 регионах.