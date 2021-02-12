СМИ узнали о скорой отставке замминистра просвещения

Источники агентств в МГУ рассказали, что заместитель министра просвещения Виктор Басюк в скором времени уйдет со своего поста, чтобы работать в университете. Близкий к министерству источник РБК говорит, что Басюк уже стал деканом

Виктор Басюк (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Заместитель министра просвещения Виктор Басюк в скором времени покинет свой пост и перейдет на работу в Московский государственный университет, сообщил источник ТАСС в вузе. Он уточнил, что Басюк станет деканом факультета педагогического образования МГУ.

Эту информацию подтвердил источник агентства «РИА Новости». «Уходит и покидает пост», — заверил он.

Источник РБК, близкий к Минпросвещения, пояснил, что Басюк занят в качестве декана на факультете педагогического образования на полставки с января 2021 года, однако он продолжает исполнять обязанности замминистра. «Он остается в должности замминистра на данный момент», — сказал собеседник РБК.

В Министерстве просвещения отказались от комментария РБК.

Басюк был назначен заместителем министра просвещения 6 сентября 2019 года распоряжением Дмитрия Медведева, который тогда возглавлял правительство.