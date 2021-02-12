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СМИ узнали о скорой отставке замминистра просвещения

Источники агентств в МГУ рассказали, что заместитель министра просвещения Виктор Басюк в скором времени уйдет со своего поста, чтобы работать в университете. Близкий к министерству источник РБК говорит, что Басюк уже стал деканом
Виктор Басюк
Виктор Басюк (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Заместитель министра просвещения Виктор Басюк в скором времени покинет свой пост и перейдет на работу в Московский государственный университет, сообщил источник ТАСС в вузе. Он уточнил, что Басюк станет деканом факультета педагогического образования МГУ.

Эту информацию подтвердил источник агентства «РИА Новости». «Уходит и покидает пост», — заверил он.

Источник РБК, близкий к Минпросвещения, пояснил, что Басюк занят в качестве декана на факультете педагогического образования на полставки с января 2021 года, однако он продолжает исполнять обязанности замминистра. «Он остается в должности замминистра на данный момент», — сказал собеседник РБК.

В Министерстве просвещения отказались от комментария РБК.

Басюк был назначен заместителем министра просвещения 6 сентября 2019 года распоряжением Дмитрия Медведева, который тогда возглавлял правительство.

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Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

По информации на сайте министерства, Басюк начал трудовую деятельность воспитателем санаторного детского дома № 2 города Иркутска, позже стал директором детского дома № 5 в Иркутске, начальником департамента образования регион, министром образования Иркутской области.

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На федеральном уровне Басюк был заместитель президента Российской академии образования, после чего был назначен заместителем министра.

На сайте факультета педагогического образования МГУ сообщается, что Басюк является деканом этого факультета.

Премьер-министр Михаил Мишустин 16 ноября 2020 года объявил о начале оптимизации штата в органах исполнительной власти. Количество должностей для чиновников сократят, объявил он на совещании с вице-премьерами. Реформа начнется 1 января и продлится три месяца, сказал тогда премьер. «Откладывать реформу больше нельзя, важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент. Поэтому предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января и не растягивать, а провести ее за три месяца, до 1 апреля», — заявил глава правительства.

В министерствах и регионах планируется сократить 5–10% должностей чиновников. Сокращения будут проходить в том числе за счет вакантных должностей. «В центральных аппаратах, где около 20% вакансий, штат должен быть сокращен на 5%. В территориальных же органах ведомств сегодня среднее количество вакансий около 18%. Принято решение о сокращении штата в них на 10%», — рассказал тогда премьер.

Авторы
Владислав Гордеев, Егор Губернаторов
кадровые перестановки Минпросвещения МГУ
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