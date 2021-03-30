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Пациенты более 40 стационаров Москвы получили бесплатный Wi-Fi

Фото: dpa / picture-alliance / ТАСС
Фото: dpa / picture-alliance / ТАСС

У пациентов 41 многопрофильного стационара Москвы появилась возможность доступа к бесплатному Wi-Fi, сообщила РБК заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В прошлом году мы запустили проект по развитию сети Wi-Fi и улучшению качества связи в московских городских больницах. На сегодняшний день для пациентов создано почти 10 тыс. точек доступа к бесплатному Wi-Fi в 331 корпусе 41 многопрофильного стационара столицы», — рассказала вице-мэр. Интернет доступен на всей территории медицинских учреждений, зайти в него можно после прохождения аутентификации, уточнила Ракова.

Данная возможность была реализована в рамках масштабного проекта по инфраструктурному переоснащению стационаров столицы, который предполагает обновление сетевых, аппаратных и программных систем. «Доступ в интернет делает пребывание в больнице более комфортным: пациенты могут общаться с близкими, а также смотреть любимые фильмы или читать электронные книги в онлайн-режиме», — добавила вице-мэр.

Цифровизация московского здравоохранения осуществляется Комплексом социального развития совместно с департаментом информационных технологий Москвы. В настоящий момент к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) подключены амбулаторно-поликлиническое звено и службы скорой помощи, подключение столичных стационаров продолжается.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Единая цифровая платформа здравоохранения позволяет врачам стационаров иметь доступ ко всей информации от поступления пациента в стационар до его выписки, а также иметь доступ к электронной медицинской карте (ЭМК) пациента. При выписке пациента из стационара эпикриз автоматически загружается в электронную медкарту, доступ к нему есть как у лечащего врача, так и у самого пациента. В марте стало известно, что москвичи также получили возможность скачивать в своих электронных медкартах снимки КТ, МРТ, рентгена, маммографии.

Москва здравоохранение Wi-Fi больницы интернет цифровизация
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