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Цифровой алгоритм «подсветит» COVID-больных клиник Москвы исходя из риска

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Медики московских резервных госпиталей и стационаров для лечения короновирусной инфекции стали применять в работе новое приложение, получившее название «Ньюс2». Цифровое решение разработано на основе международной цветовой шкалы NEWS2 (National Early Warning Score 2), которая используется в разных странах для оценки тяжести состояния пациентов. Цифровой ассистент помогает врачу оценить риски ухудшения состояния пациентов с COVID-19 и при необходимости скорректировать тактику лечения, сообщили РБК в мэрии Москвы.

«Благодаря работе единой цифровой платформы здравоохранения мы можем внедрять в ежедневную практику врачей передовые технологии и сервисы, которые повышают качество медицинской помощи. Например, в работе резервных госпиталей и стационаров для лечения пациентов с COVID-19 мы используем цифровой алгоритм для отслеживания динамики состояния пациента и эффективности проводимого лечения. В основе этого решения — метод оценки риска ухудшения состояния пациента по международной шкале NEWS2», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Она уточнила, что для работы с системой используются планшеты со специализированным программным обеспечением. «С их помощью медработник считывает QR-код с идентификационного браслета пациента в резервном госпитале или с идентификационного листа в стационаре и заносит в систему его текущие показатели», — пояснила вице-мэр. Речь, по ее словам, идет о таких показателях, как частота сердечных сокращений, уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление, температура тела, частота дыхания.

«Инструмент помогает врачу оценить не только тяжесть состояния заболевшего, но и возможные риски его клинического ухудшения. Таким образом, сервис является лишь помощником в работе, финальное решение о дальнейшей тактике лечения остается за врачом», — пояснила вице-мэр.

Как работает приложение

Интерпретация результатов производится программой по сумме набранных баллов. На их основе формируется итоговая оценка, по результатам которой пациент попадает в определенную группу риска. Чтобы подготовить медиков к определенному алгоритму действий и обратить внимание на уровень риска, сервис подсвечивает результаты соответствующим цветом.

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Заместитель мэра уточнила, что приложение «Ньюс2» интегрировано в ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система), поэтому оценка риска состояния пациента попадает в электронную медицинскую карту стационарного больного. Врач в любой момент на основе текущей оценки или динамики ее изменения может принять решение о более интенсивной терапии, если это необходимо, или, наоборот, при уменьшении показателя удостовериться, что проводимая терапия эффективна. Кроме того, в систему заложен алгоритм ведения пациента, который позволяет автоматически рассчитывать периодичность проведения осмотров больного, добавила вице-мэр.

Резервные госпитали для лечения больных коронавирусом власти Москвы стали разворачивать весной прошлого года. У всех медработников таких учреждений имеются планшеты, подключенные к системе ЕМИАС, а у пациентов браслеты с QR-кодом, при считывании которого врачи получают быстрый доступ к электронной медкарте больного и результатам его анализов. Анастасия Ракова в эфире программы «Антонимы» с Антоном Красовским в YouTube говорила, что Москва оставит резервные госпитали до конца 2021 года, «даже если не будет ни одного ковидного больного».

Москва медицина коронавирус COVID-19 здравоохранение Анастасия Ракова
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