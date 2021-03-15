Цифровой алгоритм «подсветит» COVID-больных клиник Москвы исходя из риска

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Медики московских резервных госпиталей и стационаров для лечения короновирусной инфекции стали применять в работе новое приложение, получившее название «Ньюс2». Цифровое решение разработано на основе международной цветовой шкалы NEWS2 (National Early Warning Score 2), которая используется в разных странах для оценки тяжести состояния пациентов. Цифровой ассистент помогает врачу оценить риски ухудшения состояния пациентов с COVID-19 и при необходимости скорректировать тактику лечения, сообщили РБК в мэрии Москвы.

«Благодаря работе единой цифровой платформы здравоохранения мы можем внедрять в ежедневную практику врачей передовые технологии и сервисы, которые повышают качество медицинской помощи. Например, в работе резервных госпиталей и стационаров для лечения пациентов с COVID-19 мы используем цифровой алгоритм для отслеживания динамики состояния пациента и эффективности проводимого лечения. В основе этого решения — метод оценки риска ухудшения состояния пациента по международной шкале NEWS2», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что для работы с системой используются планшеты со специализированным программным обеспечением. «С их помощью медработник считывает QR-код с идентификационного браслета пациента в резервном госпитале или с идентификационного листа в стационаре и заносит в систему его текущие показатели», — пояснила вице-мэр. Речь, по ее словам, идет о таких показателях, как частота сердечных сокращений, уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление, температура тела, частота дыхания.

«Инструмент помогает врачу оценить не только тяжесть состояния заболевшего, но и возможные риски его клинического ухудшения. Таким образом, сервис является лишь помощником в работе, финальное решение о дальнейшей тактике лечения остается за врачом», — пояснила вице-мэр.