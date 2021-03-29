РФПИ договорился о производстве более 60 млн доз «Спутника V» в Китае

Речь идет о производстве 60 млн доз препарата, что позволит обеспечить вакцинацию свыше 30 млн человек

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В Китае в мае начнут производить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Соответствующее соглашение достигнуто между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и китайской компанией Shenzhen Yuanxing Gene-tech, говорится в сообщении РФПИ, поступившем в РБК.

В рамках соглашения планируется произвести более 60 млн доз. Такой объем позволит обеспечить вакцинацию свыше 30 млн человек, уточнили в РФПИ. «Партнерство с Shenzhen Yuanxing Gene-tech для производства «Спутника V» в Китае расширит возможности для выпуска дополнительных объемов российского препарата, спрос на который увеличивается по всему миру», — заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

На прошлой неделе РФПИ договорился о производстве 200 млн доз вакцины «Спутник V» в Индии.

Российская вакцина «Спутник V» была разработана Центром имени Н.Ф. Гамалеи и была зарегистрировали в августе 2020 года. По данным медицинского журнала Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%. На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 57 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек.