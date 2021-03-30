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Крымская железная дорога ответила на санкции Канады

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Санкции Канады против предприятия «Крымская железная дорога» (КЖД) не повлияют на ее работу. Об этом РБК сообщили РБК в пресс-службе предприятия.

«Крымская железная дорога стабильно функционирует, не останавливая ремонтно-путевые кампании, пассажирские и грузовые перевозки. Ограничительные меры не влияют на перспективы развития предприятия», — сообщили в пресс-службе.

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В предприятии добавили, что КЖД готова к строительству новых платформ и железнодорожных переездов, к строительству железнодорожной ветки до аэропорта, а также к запуску проекта «Городская электричка» в Севастополе.

Накануне Министерство иностранных дел Канады объявило о новых санкциях против россиян и компаний в связи с присоединением Крыма к России. Под ограничения попали два физлица и четыре юрлица. Помимо ФГУП «Крымская железная дорога», в санкционном списке оказались АО «Управление строительства железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск», «Крымская первая страховая компания», АО «Ленпромтранспроект», а также генеральный директор «Гранд Сервис Экспресса» (операторов железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов и глава «Мостотреста» Леонид Рыженькин.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал санкции незаконными и пообещал, что Москва отреагирует на них. В посольстве России в Канаде сочли, что новые ограничения «игнорируют реальность», а также являются «абсолютно бесперспективными».

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