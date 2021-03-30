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Политика ,  
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Посольство назвало бесперспективными санкции Канады по Крыму

Новые канадские санкции, введенные из-за присоединения Крыма к России, игнорируют реальность и не помешают российским компаниям. Об этом заявило российское посольство в Канаде, передает ТАСС.

«Сколько бы ни «наказывали» западные покровители киевского режима строителей и операторов железной дороги, соединяющей полуостров с Россией, она успешно работает и будет служить на благо нашей страны», — говорится в сообщении.

Австралия вслед за Канадой ввела новые санкции против России из-за Крыма
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В дипмиссии добавили, что канадские санкции основаны на лжи и фальсификации истории, «противоречат не только международному праву, но и гуманитарным принципам». Посольство назвал их «абсолютно бесперспективными».

Канада ввела ограничения против двух физлиц и четырех юрлиц. Среди них: генеральный директор «Гранд Сервис Экспресса» (операторов железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов, глава «Мостотреста» Леонид Рыженькин, ОАО «Ленпромтранспроект», ФГУП «Крымская железная дорога», «Крымская первая страховая компания», ОАО «Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск».

Представители Крымской железной дороги уже заявили, что канадские санкции не помешают ее развитию.

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